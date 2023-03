Družinska tragedija pri sosedih: študent ustrelil očeta in sodil še sebi

V noči na sredo so prebivalce Vinkovcev prebudili streli, a mnogi si zaradi njih niso belili glave. »Slišal sem, da, a sem mislil, da kdo praznuje zmago naših nogometašev nad Turki,« je za portal Jutarnji list dejal eden od prebivalcev Žanićeve ulice. Nedolgo zatem, bilo je nekaj minut pred 23. uro, so policisti prijeli klic občana, da je bil nekdo ustreljen, in nemudoma odhiteli na kraj dogodka. Tam so našli parkiran avto, v vratih na voznikovi strani je zevala luknja, v njem pa je bilo truplo moškega. Storilec je pobegnil. Zavarovali so prizorišče streljanja, blokirali ceste in poti v okolici, prebivalcem ulice pa ukazali, naj ne zapuščajo stanovanj, saj niso vedeli, kako nevaren je pobegli napadalec.

Preiskava je včeraj še potekala. FOTO: Davor Javorović/pixsell

»Ravno sem odšel ven, da bi sprehodil psa, ko sem srečal nekaj policistov, in ti so mi rekli, naj grem takoj nazaj domov. Nisem vedel, kaj se dogaja, ulica je bila blokirana in tam je stalo več policijskih vozil,« je za portal 24sata povedal domačin.

Ne vem, kaj naj rečem, v naši ulici nikoli nihče niti mačka ne bi udaril.

Strah je bil odveč, saj so že kmalu v bližini našli še drugo truplo, strelčevo. Po neuradnih informacijah, ki so jih hrvaškim spletnim medijem včeraj posredovali pretreseni sosedje, je bila žrtev dobro situirani podjetnik, napadalec pa najmlajši od njegovih štirih sinov, študent. »Ne vem, kaj naj rečem, v naši ulici nikoli nihče niti mačka ne bi udaril. Vsi smo pretreseni, o družini pa nimam kaj slabega povedati,« je povedal eden od sosedov. Policisti včeraj informacij niso dajali, saj je preiskava še potekalo, kaj bi lahko bilo povod za tako grozljivo dejanje, pa se ne sanja niti sosedom.