Družinska tragedija pri naših sosedih: ubil ženo in hudo ranil hčerko

V streljanju v dunajskem okrožju Leopoldstadt sta v torek zvečer umrli najmanj dve osebi, še dve pa sta bili ranjeni, od tega ena huje, je sporočila policija. Okoliščine incidenta so nejasne, domnevno naj bi mu botroval družinski spor.

Po doslej znanih informacijah so bili policisti okoli 19.30 obveščeni o glasnem prepiru v enem od stanovanj večstanovanjske hiše v Leopoldstadtu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Streljal tudi na policiste

Ob prihodu na prizorišče so nagovorili 44-letnika, ki pa naj bi vanje uperil pištolo. Po izmenjavi ognja je moški v avtomobilu pobegnil, nedolgo zatem so ga nedaleč stran našli mrtvega.

V stanovanju so policisti našli truplo 44-letne ženske ter hudo poškodovano 24-letnico in 26-letnika, prepeljali so ju v bolnišnico. Stanje 24-letnice naj bi bilo kritično.

Natančne okoliščine incidenta še niso znane, Blic pa poroča, da naj bi moški pokončal ženo, hudo ranjena 24-letnica pa naj bi bila njegova hči.