Družinska grozljivka: 18 letnica prodajala sestro (15): njena prva stranka 77-letnik

Črnogorska policija je prijela H. Q. (77), osumljenega trgovine z ljudmi, istega kaznivega dejanja pa je osumljena tudi A. P. (18).

»H.Q. je osumljen, da je 15-letnico, ki je bila v težkih družinskih razmerah, preslepil in jo nameraval prodati ter izrabiti za nadaljnje spolno izkoriščanje,« so sporočili policisti in dodali, da sumijo, da mu je pri tem pomagala žrtvina sestra.

»Osumljeni je 15-letnici dajal denar za spolne odnose, nato pa začel k njej voditi prijatelje, ki jih je morala spolno zadovoljiti, za kar je dal denarno odškodnino njeni sestri,« ob tem navaja Nova.rs.

​