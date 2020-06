Družina Sabin ostala brez sina (11), za smrt sta kriva oče in mama?

11-letni Zachary Sabin iz Kolorada je umrl, potem ko so ga doma silili piti vodo. To sta mačeha Tara in oče Ryan počela, saj sta menda opazila, da je bil njegov urin temne barve. Marca letos je ona v šoli pobrala pastorka in opazila, da ni spil vode, ki mu jo je pripravila v steklenički. Z Ryanom sta ga nato prisilila, da je spije še več, čeprav je za vsak požirek bruhnil. Nato je moral piti vodo, medtem ko so drugi otroci jedli.



Oče je policistom dejal, da se je dan pred smrtjo Zachary vrgel na tla, ker je moral spet piti vodo, Ryan ga je pobral, a ko ga je izpustil, je menda fant padel vznak in si poškodoval glavo. V hiši je nato ta zaspal. Ko mu je oče rekel, naj gre v posteljo, se je sin odzval z nerazumljivimi zvoki. Naslednji dan je sina našel mrtvega, okoli ust pa je imel peno.



Mrliški oglednik je povedal, da je Zachary v štirih urah spil vsaj 2,8 litra vode, jedel pa da ni. Na sebi je imel plenico, ki je bila premočena z urinom, po besedah očeta pa so bile za to krive nedoločene zdravstvene težave.



Britanski Metro piše, da je bilo še drugih pet njegovih sorojencev žrtev zlorabe. Ryana in Taro so aretirali, obtožili pa so ju malomarnega ravnanja z otrokom, ki se je končala s smrtjo, in malomarnega ravnanja še z drugimi otroki.