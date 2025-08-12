Družina odpeljala s črpalke proti Avstriji, čez pol ure opazili, da so pozabili otroka
Nemška družina je na poti na počitnice v Avstrijo na nemški bencinski črpalki pozabila sina. Ta je med postojanko šel na stranišče, ko se je vrnil, pa staršev ni bilo več, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Starši 10-letnega dečka, ki je ostal sam na bencinski črpalki, so njegovo odsotnost v avtu opazili šele čez približno pol ure.
Ko so starši o dogodku obvestili policijo, je bil njihov sin že na bližnji policijski postaji. Deček je namreč pristopil do osebja, ki je poklicalo policijo, navaja dpa.
