Družina Kecmanović znova ušla sojenju

Na Višjem sodišču v Beogradu je bilo obravnavanje civilne tožbe ranjenega dečka proti staršem in mladoletniku, ki je 3. maja 2023 na osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil devet učencev in varnostnika ter ranil še pet učencev in učiteljico zgodovine, prestavljeno na 21. marec.

Razlog za preložitev je stavka odvetnikov.

Tožba zaradi povzročene škode

Tožba je vložena proti mladoletniku Kosti Kecmanović, njegovima staršema Vladimirju in Miljani Kecmanović ter šoli. Tožniki zahtevajo odškodnino za fizično bolečino, strah in psihično trpljenje, ki so jih utrpeli zaradi tragedije. V postopku so odredili tudi izvedensko mnenje ortopeda-traumatologa in nevropsihiatra za mladoletnega Kosto.

Poleg tega primera potekajo še trije civilni postopki, v katerih sodišče še ni sprejelo končne odločitve o odškodninskih zahtevkih družin žrtev.

Krivdna sodba proti staršema

Višje sodišče v Beogradu je konec lanskega leta v kazenskem postopku izreklo prvostopenjske kazni. Vladimir Kecmanović je bil obsojen na 14 let in pol zapora, Miljana Kecmanović na 3 leta zapora, Nemanja Marinković, inštruktor v strelišču, kjer je mladoletnik vadil streljanje, na 15 mesecev zapora.

Starša sta bila obsojena zaradi zanemarjanja in zlorabe otroka, Vladimir Kecmanović pa še za hudo kaznivo dejanje ogrožanja splošne varnosti.

Poleg kazenskega postopka je že bil končan tudi en civilni postopek, v katerem je 27 družinskih članov ubitih vložilo tožbo proti Kecmanovićem.

Mladoletni Kosta zaradi svoje starosti (ob zločinu še ni dopolnil 14 let) ne more biti kazensko odgovoren, poroča informer.rs.