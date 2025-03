Družina Ivana (43), ki je umrl v gorah: Ko smo videli to fotografijo, smo pomislili – to je on! A potem je prišla najhujša novica

»Vedeli so, da se je odpravil na pohodništvo v Slovenijo, in v ponedeljek dopoldne so videli novico o pohodniku, ki je umrl v gorah. Stisnilo jih je pri srcu. Hrvaški planinec, ki je v nedeljo okoli poldneva tragično umrl v slovenskih Alpah, je bil osiješki inženir Ivan Rutnik (43), ki je živel in delal v Zagrebu,« piše Jutarnji list.

Kot smo poročali, je v nedeljo na območju Grintovca v Kamniško-Savinjskih Alpah umrl 43-letni hrvaški pohodnik. Pohodniku, ki je bil sicer primerno opremljen, je med hojo na višini okoli 1900 metrov zdrsnilo in je padel v globino. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Ko se v nedeljo zvečer Ivan ni javil na telefon, se je družina začela vznemirjati in samoiniciativno sprožila iskanje – klicali so hrvaško veleposlaništvo v Sloveniji, prijatelje, vse, ki bi lahko vedeli, kje je in zakaj se ne oglaša. Potem pa so v ponedeljek dopoldne videli novico o umrlem planincu, piše Jutarnji.

Čeprav so iz objavljenih fotografij iz reševalne akcije sklepali, da je Ivan še živ, saj je nekdo zelo podoben njemu stal na snegu, je kmalu prišla najhujša novica, da je v gorah umrl prav Ivan.

Tako dobre osebe, kot je bil on, ne pozna

Njegov bratranec Igor Rutnik je za Jutarnji list povedal, da tako dobre osebe, kot je bil Ivan, še ni spoznal. »Imel je tako čisto srce in iskreno dobroto. Bil je izjemno skrben in res ne poznam nikogar, ki bi mu kaj zameril. Rad se je družil in bil zelo aktiven,« pravi njegov bratranec

Po končanem študiju v Osijeku se je preselil v Zagreb, kjer se je najprej zaposlil na Brodarskem inštitutu, nato pa je s kolegi ustanovil podjetje Marine and Energy Solutions, s katerim so delali velike projekte – med drugim je bil Ivan odgovoren za celoten radarski, navigacijski in oborožitveni elektronski sistem novih vojaških patruljnih ladij, piše Jutarnji.

Ob delu je bil strasten ljubitelj številnih hobijev.

Policist gorske policijske enote je opravil ogled kraja nesreče in nadaljuje zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Kranj.