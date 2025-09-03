ZASEGLI TRI TONE

Drogo v peč metal notranji minister

Na Hrvaškem včeraj uničili tri tone mamil. Policisti so jo zasegli v kar 800 racijah.
Fotografija: Hrvaški notranji minister Davor Božinović si mane roke. FOTOGRAFIJi: Pixsell
Odpri galerijo
Hrvaški notranji minister Davor Božinović si mane roke. FOTOGRAFIJi: Pixsell

G. S.
03.09.2025 ob 06:10
G. S.
03.09.2025 ob 06:10

Sežig treh ton droge, ki jo je hrvaška policija zasegla v približno 800 preiskavah, je potekal v tovarni podjetja Nexe v Našicah. Večino droge – 2,4 tone marihuane in hašiša, 166 kilogramov kokaina, 92 kilogramov amfetaminov in 42 kilogramov heroina in drugih narkotikov – so policisti zasegli v letu 2023.

41 MILIJONOV

bi bila na trgu vredna mamila.

Vodja centra za forenzične preiskave in izvedenstvo Andrea Ledić je povedala, da so samo letos uničili več kot štiri tone prepovedane droge, katere vrednost ocenjujejo na približno 75 milijonov evrov, poroča portal Index, vrednost včeraj uničene droge pa bi na trgu lahko dosegla 41 milijonov evrov. Tokratnega uničenja se je udeležil tudi notranji minister Davor Božinović, ki je tudi sam v peč zmetal nekaj vreč zasežene droge.

Hrvaški policisti vsako uro zasežejo 1,2 kilograma droge.
Hrvaški policisti vsako uro zasežejo 1,2 kilograma droge.

Željko Petković iz zavoda za javno zdravje je poudaril, kako pomembno je, da mamila niso končala na trgu. Število zasegov se namreč povečuje, prav tako število uporabnikov, slednje se je v svetu v zadnjem desetletju povečalo za 20 odstotkov. »Narašča tudi število smrti. Na Hrvaškem je 25 odstotkov prebivalcev poskusilo katero od prepovedanih drog. Ta odstotek v zadnjih nekaj letih sicer stagnira,« je dejal. Policisti vsako uro zasežejo 1,2 kilograma droge! Analitiki so s pregledom pravnomočnih sodb ugotovili, da sodišča preprodajalcem za preprodajo droge v okoli 60 odstotkih primerov izrekajo pogojne kazni, kar slabo vpliva na preventivo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

droga droge Hrvaška mamila policija zaseg preprodaja

Priporočamo

Premium
Palica, kri in zlomljene kosti – sodba šokirala žrtev! Nevarni obsojenec ostal na prostosti
Jaz, jaz in samo jaz: trije najbolj sebični astrološki znaki
Drogo v peč metal notranji minister
Premium
Renata Bohinc Zorko: Čakajo jo leta sreče in zadovoljstva v ljubezni (Suzy)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Palica, kri in zlomljene kosti – sodba šokirala žrtev! Nevarni obsojenec ostal na prostosti
Jaz, jaz in samo jaz: trije najbolj sebični astrološki znaki
Drogo v peč metal notranji minister
Premium
Renata Bohinc Zorko: Čakajo jo leta sreče in zadovoljstva v ljubezni (Suzy)

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.