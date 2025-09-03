Drogo v peč metal notranji minister

Sežig treh ton droge, ki jo je hrvaška policija zasegla v približno 800 preiskavah, je potekal v tovarni podjetja Nexe v Našicah. Večino droge – 2,4 tone marihuane in hašiša, 166 kilogramov kokaina, 92 kilogramov amfetaminov in 42 kilogramov heroina in drugih narkotikov – so policisti zasegli v letu 2023.

41 MILIJONOV bi bila na trgu vredna mamila.

Vodja centra za forenzične preiskave in izvedenstvo Andrea Ledić je povedala, da so samo letos uničili več kot štiri tone prepovedane droge, katere vrednost ocenjujejo na približno 75 milijonov evrov, poroča portal Index, vrednost včeraj uničene droge pa bi na trgu lahko dosegla 41 milijonov evrov. Tokratnega uničenja se je udeležil tudi notranji minister Davor Božinović, ki je tudi sam v peč zmetal nekaj vreč zasežene droge.

Hrvaški policisti vsako uro zasežejo 1,2 kilograma droge.

Željko Petković iz zavoda za javno zdravje je poudaril, kako pomembno je, da mamila niso končala na trgu. Število zasegov se namreč povečuje, prav tako število uporabnikov, slednje se je v svetu v zadnjem desetletju povečalo za 20 odstotkov. »Narašča tudi število smrti. Na Hrvaškem je 25 odstotkov prebivalcev poskusilo katero od prepovedanih drog. Ta odstotek v zadnjih nekaj letih sicer stagnira,« je dejal. Policisti vsako uro zasežejo 1,2 kilograma droge! Analitiki so s pregledom pravnomočnih sodb ugotovili, da sodišča preprodajalcem za preprodajo droge v okoli 60 odstotkih primerov izrekajo pogojne kazni, kar slabo vpliva na preventivo.