Dramo spremljali sosedi: zgrabil jo je in želel z njo skočiti iz 9. nadstropja

Iz Srbije poročajo o pravi drami, ki se je dogajala v četrtek zvečer v Beogradu. Tam so sinoči aretirali moškega (30), ker je želel dekle vreči iz 9. nadstropja stavbe, nato pa se z zunanje terase spustil vse do petega nadstropja, kar je opazovalo ogromno šokiranih sosedov.

»Policisti policijske postaje Novi Beograd so pridržali osumljenca V. K. (30) zaradi kaznivega dejanja ogrožanja varnosti,« so sporočili.

V. K. je obtožen, da je v svojem stanovanju v Novem Beogradu, kjer je bil z J. M. (28) in L. Đ. (23), oškodovanko prijel okoli pasu, jo odvlekel na teraso in ji rekel, da bosta skupaj skočila.

Ko se je ta upirala, je utrpela lahke telesne poškodbe, prav tako priča dogodka, ki je prijetemu preprečila, da bi storil, kar je nameraval. Nato je V. K. s terase 9. nadstropja skočil na terase nižje in močno razburil občane, ki so se zbrali pred stavbo in poklicali policiste.