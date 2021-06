Dramatično dogajanje na hrvaškem morju, potnike reševali Slovenci (FOTO)

Na kraj nesreče odhiteli gasilci. FOTO: Bralka Polona

Iz priljubljenega hrvaškega obmorskega mesteca Biograd na moru se nam je oglasila bralka Polona, ki je bila priča dramatičnemu dogajanju. Zagorela je namreč jahta z imenom Do this. »Slovenci smo s svojim čolnom rešili dva potnika in nekaj prtljage na varno,« pravi bralka in doda, da so bili potniki nemško govoreči. Uspeli so rešiti le najnujnejše.Hrvaški mediji poročajo, da je požar izbruhnil okoli 10.30. Na terenu so še vedno gasilci, podatkov o morebitnih poškodovanih pa še ni.Več sledi ...