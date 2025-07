Dramatični trenutki na letališču, ljudje so v paniki zapuščali letalo (VIDEO)

V ZDA je prišlo do letalske nesreče, ki se je zgodila na letališču v Denverju. Po pisanju CNN-a, ki se sklicuje na informacije Zvezne uprave za letalstvo, je bilo več kot 150 ljudi iz letala družbe American Airlines, ki je nameravalo vzleteti iz Denverja, evakuiranih. Potniki so slišali glasen pok, nato pa so videli plamene, zaradi česar so bili v paniki, poroča omenjeni medij.

Kot so sporočili iz letalske družbe American Airlines, sta kombinacija predrtih pnevmatik in zaviranja letala povzročila požar na zavorah, ki so ga gasilci iz Denverja pogasili.

Po poročanju letališča in letalske družbe so eno osebo z lažjo poškodbo odpeljali v bolnišnico, pet oseb pa so pregledali na kraju dogodka.

Kot je videti na posnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je bil v spodnjem delu letala ogenj, okrog letala pa veliko dima. Videti je tudi, da je bil na letalo pritrjen tobogan, s pomočjo katerega so bili lahko potniki evakuirani.