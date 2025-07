Dramatični prizori z morja: trajekt zajel požar, ljudje skakali v vodo, poročajo o mrtvih (VIDEO)

Požar je trajekt na poti v mesto Manado, prestolnico pokrajine Severni Sulawesi, zajel, ko je bil približno uro vožnje oddaljen od letoviškega kraja Likupang na severnem robu otoka.

Za varnost na morju pristojna indonezijska agencija je sporočila, da je umrlo pet ljudi, 284 so jih evakuirali na varno. Nekateri so v rešilnih jopičih poskakali v morje, so dodali. Ljudi so na varno na bližnje otoke pomagali prepeljati ribiči, ranjene so premestili v bolnišnice.

Natančno število ljudi na krovu trajekta sicer ni znano. Prav tako nihče na navaja morebitnega vzroka požara.

Pogoste pomorske nesreče

V začetku meseca je umrlo najmanj 19 ljudi, ko je ob priljubljenem indonezijskem otoku Bali potonil trajekt.

Pomorske nesreče so v otoški državi na jugovzhodu Azije pogoste, delno zaradi neupoštevanja varnostnih standardov in slabega vremena.

Marca je v nesreči ladje s 16 ljudmi ob obali Balija umrla ženska. Leta 2018 pa je v brodolomu trajekta na jezeru na otoku Sumatra umrlo več kot 150 ljudi.