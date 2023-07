Drama na hrvaškem otoku, izbruhnil velik požar (VIDEO)

Malo pred 15.30 je na hrvaškem otoku Čiovo, na območju naselja Okrug Gornji, izbruhnil požar. Gori gozd in nizko rastlinje. Na terenu so gasilci iz trogirskega in kaštelanskega operativnega območja. »Piha severozahodnik, zna biti zoprno,« je za dnevnik.hr povedal bralec ob požarišču.

»Pri gašenju trenutno sodeluje 150 gasilcev s 30 vozili in 6 letali za gašenje. Gašenje otežuje močan veter, vendar objekti v tem trenutku niso ogroženi,« je povedal poveljnik Gasilske zveze Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

V Grčiji novi požari terjali smrtni žrtvi Gasilci v Grčiji se ponekod še naprej borijo z gozdnimi požari, ki zadnja dva tedna divjajo v državi. V osrednji Grčiji so ognjeni zublji v sredo terjali dve smrtni žrtvi, skupno doslej že štiri, so danes sporočile grške oblasti. Gre za moškega in žensko, ki sta umrla na območju pristaniškega mesta Volos.

Prostovoljni gasilci s Čiova so potrdili, da so bili uspešni pri omejevanju požara, a da ta še naprej napreduje. Gasilska vozila so preventivno namestili v bližino hiš, če bi jih bilo potrebno zaščititi pred ognjem.

Gosti dim, ki se vali z otoka, je viden iz bližnjega Splita.

V mestu se čuti tudi vonj dima, v pomoč kolegom na otoku pa so se že podali številni gasilci iz okoliških krajev.