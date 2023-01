Dramatični aretaciji sledilo krvavo nasilje

Mehiške varnostne sile so tamkajšnjemu mamilarskemu kartelu zadale hud udarec, ko so v mestu Culiacan prijele Ovidia Guzmana-Lopeza, sina zaprtega mamilarskega kralja El Chapa. Toda aretacije mlajšega El Chapa, poznanega pod vzdevkom El Raton, ki je prevzel del očetovega mamilarskega imperija, pripadniki kartela niso sprejeli mirno, ampak so udarili nazaj s krvavim nasiljem. V spopadih je bilo doslej ubitih najmanj 29 ljudi, od tega deset vojakov in 19 »kršiteljev zakona«. Najmanj 28 ljudi pa je ranjenih.

Aretirali so ga že pred štirimi leti. FOTO: Reuters

El Ratona so iskale tudi ZDA in za informacije, ki bi pripeljale do njegovega prijetja, ponujale petmilijonsko nagrado.

Že četrtkova aretacija El Ratona je bila dramatična, in sicer s streljanjem in zažiganjem avtomobilov. Po prijetju pa ni sledilo zatišje, ampak so jezni pripadniki mamilarskih tolp postavili cestne blokade, zažigali vozila in celo napadli lokalno letališče ter vojaško bazo. Pri tem so streli zadeli celo dve letali, eno vojaško in eno potniško, ki je bilo tik pred vzletom. Na treh letališčih v Sinaloi so zaradi nasilja odpovedali več kot sto poletov.

Ovida Guzmana so Mehičani sicer zaprli že leta 2019, a so ga hitro izpustili, potem ko je kartel sprožil vsesplošno vojno. Preprodajalci mamil so takrat v Culiacanu streljali s strojnicami na ljudi in jih več ubili, zajeli so nekaj talcev. Oblasti so zato po tokratni aretaciji ljudi pozvale, naj ostanejo doma, pouk v šolah in vse športne dogodke pa so začasno odpovedali.

El Ratona so medtem prepeljali v prestolnico Ciudad de Mexico. Obtožen je vodenja frakcije očetovega kartela Sinaloa.