Drama v zraku: Američan ugrabil letalo, zabodel pilota in potnike, nato ga je ubil ranjeni potnik

V Belizeju je ameriški državljan ugrabil manjše potniško letalo družbe Tropic Air, med letom pa z nožem napadel pilota in dva potnika. Eden od ranjenih potnikov je ugrabitelja ustrelil – moški je zaradi strelnih ran umrl na kraju.

Letalo Cessna Caravan, na katerem je bilo 14 potnikov in dva člana posadke, je bilo na poti iz Corozala proti turistični destinaciji San Pedro, ko je prišlo do nasilnega incidenta. Letalo je nato skoraj dve uri krožilo nad območjem, medtem ko ga je zasledoval policijski helikopter, preden je varno pristalo v mestu Ladyville.

»Naš pilot je z izjemnim pogumom in umirjenostjo vodil letalo do varnega pristanka. Njegova dejanja niso bila nič drugega kot herojska,« je poudaril izvršni direktor Tropic Air Maximillian Greif.

Belizejski policisti preverjajo potnika pred vkrcanjem na letalo družbe Tropic Air. FOTO: Jose A. Sanchez Afp

Po pristanku so pilota in dva ranjena potnika prepeljali v bolnišnico. Eden od ranjenih – potnik z dovoljenjem za nošenje strelnega orožja – je napadalca ustrelil potem, ko ga je ta zabodel v hrbet in mu prebodel pljuča. Po poročanju Sky News je ranjeni potnik v kritičnem stanju. »Molimo zanj, on je naš junak,« je dejal direktor belizejske policije Chester Williams.

Napadalec naj bi bil ameriški vojni veteran, ki je od pilota zahteval, naj ga odpelje v sosednjo Mehiko, natančen motiv pa ostaja nejasen. Ameriške oblasti sodelujejo z belizejskimi pri preiskavi incidenta.