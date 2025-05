Drama v znanem hotelu: s pištolo vdrl v sobo, tam pa je našel ženo in prijatelja

V beograjskem naselju Voždovac se je v noči na ponedeljek odvila prava drama. Po poročanju Blica in Telegrafa je 41-letni M. P. z orožjem vdrl v sobo znanega hotela, kjer je našel svojo ženo v družbi svojega prijatelja – njenega domnevnega ljubimca. Moški ga je napadel in ga večkrat udaril s pištolo, ki je bila po neuradnih podatkih nabita z 12 naboji.

Incident se je po poročanju Blica zgodil okoli druge ure zjutraj. M. P. naj bi že nekaj časa sumil, da ga žena vara, zato se je odločil, da jo bo zasledoval. Po neuradnih informacijah je počakal, da se z domnevnim ljubimcem namestita v hotelski sobi, nato pa vstopil oborožen.

Napadalca obvladali zaposleni

»Moški je v hotelski sobi zalotil ženo z drugim moškim, potegnil pištolo in večkrat udaril svojega prijatelja,« je za Blic povedal neimenovani vir. Zaposleni v hotelu so hitro posredovali, napadalca obvladali in poklicali policijo.

Policija je kmalu po prihodu na kraj dogodka aretirala osumljenega M. P. in mu po nalogu Višjega javnega tožilstva v Beogradu odredila 48-urno pridržanje. Očitanji sta nedovoljeno posedovanje orožja in povzročitev telesnih poškodb.

Policija je po dogodku zbrala izjave vseh udeležencev, vključno z ženo osumljenca in napadenim moškim. Kriminalistična preiskava se nadaljuje, osumljeni pa bo po poteku pridržanja priveden pred tožilca na zaslišanje.

