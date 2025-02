Drama v stolpnici: poročajo o dveh mrtvih, na eno žensko padle razbitine (FOTO)

V požaru, ki je danes izbruhnil v 11. nadstropju stolpnice v Dresdnu, sta umrla starejša moški in ženska, ena oseba pa je bila poškodovana, so sporočili gasilci. Vzrok požara še ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Požar je izbruhnil v okrožju Johannstadt v Dresdnu okoli poldneva. Celotno stavbo so evakuirali, gasilci pa so iz nje rešili tri osebe, ki so jih tudi oživljali.

Kasneje sta 87-letna ženska in moški v bolnišnici umrla. 78-letna ženska pa je utrpela poškodbe, saj so nanjo padle razbitine.