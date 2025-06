Drama v Münchnu: 30-letnica zabodla dva človeka, po streljanju umrla v bolnišnici (VIDEO)

V Münchnu je v soboto zvečer ženska z nožem zabodla dva človeka. Policija je po neuspešnih poskusih aretacije 30-letno napadalko ustrelila, ženska pa je kasneje v bolnišnici podlegla poškodbam.

Ženska je blizu območja Theresienwiese, kjer jeseni tradicionalno poteka Oktoberfest, najprej z nožem zabodla 56-letnega moškega. Po navedbah policije je bil moški lažje ranjen in so mu nudili zdravniško pomoč. Malo zatem je nedaleč proč z nožem napadla še 25-letno žensko. Podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju niso znane, a po poročanju dpa ni v smrtni nevarnosti.

Policija za zdaj ne more pojasniti, ali je napadalka v sorodu ali drugem razmerju z žrtvama, a ocenjuje, da je to malo verjetno.

Umrla v bolnišnici

V incidentu so posredovali policisti, ki so prebivalko Münchna poskušali prijeti, a ker je po neuspešnih poskusih aretacije še naprej grozila z nožem, so policisti streljali in jo ranili. Ženska je kasneje v bolnišnici podlegla poškodbam.

Primer spominja na napad na hamburški glavni železniški postaji pred dvema tednoma, v katerem je bilo ranjenih 18 ljudi. Policisti so po napadu aretirali 39-letno žensko, ki so jo nato prepeljali v psihiatrično bolnišnico.