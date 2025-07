Drama pri Ugljanu! Osem evakuirali z nasedle ladjice, med njimi so bili tudi otroci

Prava drama se je odvijala v poznih petkovih urah pri otoku Ugljan. Osem Hrvatov, med njimi tudi otroci, je z ladjico nasedlo in zaradi strahu pred potopitvijo nujno zahtevalo evakuacijo.

Nacionalni center za usklajevanje iskanja in reševanja na morju v Reki je pozno sinoči sprožil usklajeno iskalno-reševalno akcijo za osebe z nasedle ladjice pri otočku Jidula, zahodno od otoka Ugljan, piše v sporočilu za javnost, ki ga je medijem poslalo Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo.

Obvestilo o nasedanju je MRCC Rijeka prejela sinoči, 11. julija ob 22.06, po čemer je bila vzpostavljena neposredna komunikacija z vodjo ladjice, ki je poročal o skupno osmih članih posadke, vključno z dvema otrokoma. Nihče ni bil poškodovan, vendar je zaradi strahu pred morebitno potopitvijo zahteval takojšnjo evakuacijo. O dogodku so bili takoj obveščeni Luška kapetanija Zadar in Postaja pomorske ter letališke policije (PPAP Zadar), katere plovilo »Mile Blažević Čađo« je bilo v času prejema klica najbližje kraju nesreče, zato je bilo takoj vključeno v reševalno akcijo.

Na tem delu Jadrana velja še posebna pozornost

Kmalu zatem so policisti našli nasedlo ladjico in izvedli evakuacijo vseh osmih članov posadke, državljanov Republike Hrvaške, na policijsko plovilo. Ko so potrdili, da med rešenimi ni poškodovanih, so jih prepeljali v zadarsko pristanišče Gaženica – piše v nadaljevanju izjave.

Uslužbenci zadarske kapetanije so istočasno na kraju nesreče opravili predhodni ogled, pri čemer so ugotovili, da je ladjica nasedla s krmo in skoraj v celotni dolžini na otoške čeri. Na kraju nesreče ni bilo zaznati onesnaženja morja ali morskega okolja.

Lastniku nasedle ladjice je bilo naloženo, da jo čim prej odstrani, medtem ko obalna radijska postaja ORP Split-radio preko etra predvaja varnostno opozorilo za vse udeležence pomorskega prometa v tem delu zadarskega arhipelaga. Luška kapetanija Zadar nadaljuje z raziskavo te pomorske nesreče, poroča 24sata.