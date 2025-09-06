IMEL ZAHTEVE

Drama pri sosedih: 67-letnik z grožnjo bombe želel do predsednika Milanovića, razlog je bizaren

Moški je v petek nekaj pred 10. uro poskušal nepooblaščeno vstopiti na varovano območje.
Fotografija: Zoran Milanović. FOTO: Tomi Lombar/delo
Zoran Milanović. FOTO: Tomi Lombar/delo

STA, N. P.
06.09.2025
STA, N. P.
06.09.2025 ob 12:23

Na zagrebškem Pantovčaku, kjer je urad hrvaškega predsednika, je 67-letni moški v petek poskušal priti do predsednika Zorana Milanovića. Pri tem je po navedbah zagrebške policije preskočil ograjo kompleksa in grozil z domnevno bombo. Sprejem pri predsedniku je po pisanju hrvaških medijev zahteval, da bi ga imenoval za veleposlanika v Sloveniji.

Moški je v petek nekaj pred 10. uro poskušal nepooblaščeno vstopiti na varovano območje, kjer je urad hrvaškega predsednika. Tja se je pripeljal z osebnim avtomobilom, nato pa je izstopil iz vozila in preskočil ograjo.

Moškega so zadržali varnostniki, pri tem pa je izjavil, da ima v vozilu bombo. Na kraj dogodka so takoj napotili policiste, vključno s pripadniki posebne protieksplozivne enote, ki so po opravljenem pregledu ugotovili, da v vozilu ni eksplozivnih sredstev, so v petek sporočili iz zagrebške policijske uprave.

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja portal hrvaške televizije N1, je šlo za upokojenega pripadnika hrvaške vojske. Zahteval je sprejem pri predsedniku, da bi ga ta imenoval za veleposlanika v Sloveniji.

Moškega so v petek privedli na policijsko postajo, iz urada predsednika pa so sporočili, da nihče od zaposlenih v incidentu ni bil ogrožen.

