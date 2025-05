Drama pred derbijem: avtomobil zapeljal med navijače, tekma prekinjena (VIDEO)

Nogometaši Barcelone so si dva kroga pred koncem sezone že zagotovili naslov španskih prvakov. V mestnem derbiju v Barceloni je v četrtek na stadionu Espanyola katalonski velikan v 36. krogu zmagal z 2:0 in ima zdaj neulovljivo prednost pred madridskim Realom. A slavje je zasenčila voznica, ki je že pred tekmo z avtom zapeljala naravnost med navijače in jih 13 poškodovala.

13 LJUDI je bilo poškodovanih.

Videoposnetki so spominjali na teroristične napade z avtomobili. Voznica je zapeljala na območje, kjer so vozila prepovedana, tam pa še malce pospešila, kar je čakajoče razjezilo in so obstopili avtomobil. Policisti so poskušali urediti zmedo, ki je nastala, vendar je voznica pospešila še enkrat, zapeljala v množico in se zaletela v ograjo. Kot poročajo, je policija priprla voznico, ki je dotlej še ni obravnavala. Incidenta ne obravnavajo kot terorizem, ampak kot nesrečo.

Preplah namesto navijaškega rajanja

Mestni derbi je bil prekinjen za nekaj minut, nato se je sodnik z odgovornimi dogovoril za nadaljevanje. Navijačem na stadionu so po zvočnikih sporočili, da nihče ni bil težje poškodovan, vseeno pa so nekateri navijači Espanyola protestno zapustili stadion. Zaradi nesreče pred stadionom nogometaši Barcelone na koncu niso bučno proslavili nove trofeje, ampak so odšli takoj v slačilnico.

»Spomladanski del je bil res neverjeten. Izgubili nismo niti ene tekme. Vrhunsko. Čestitam ekipi in klubu,« je po naslovu povedal trener Barcelone Hansi Flick.