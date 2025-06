Drama na tirnicah: avtomobil se je zapel za tračnice, nasproti pa je prihajal vlak (FOTO)

V naselju Odra na Hrvaškem se je v noči s četrtka na petek zgodila nekoliko drugačna prometna nesreča, kot smo jih vajeni. Po poročanju portala index,kr, ki se v članku sklicuje na informacije policije, voznica avtomobila ni prilagodila hitrosti razmeram na cesti, tako da je izgubila oblast nad vozilom in pristala na železniški progi. Tam se je avtomobil zapel za tračnice. Nasproti je nato prišel tovorni vlak, ki ga je upravljal strojevodja. Na srečo mu ga je uspelo ustaviti manj kot meter pred avtomobilom.

Po pisanju omenjenega portala je voznica avtomobila sicer vozila pod vplivom alkohola, tako da jo je doletela kazen v višini 920 evrov.

Strojevodja opisal dogodek

Kot je kasneje za portal jutarnji.hr povedal strojevodja omenjenega vlaka, je bil prizor kot v filmu. »Okoli 40 minut čez polnoč sem na tirih blizu postaje Odra opazil neko rdečo luč. Nisem vedel, kaj je to, a sem se hitro odzval in začel zavirati. Po tem je bilo nekaj napetih trenutkov. Čakal sem, ali bo vlak trčil v to stvar ali ne. Vlak se je na srečo ustavil in to 30 centimetrov od avtomobila, zraven katerega je stalo dekle, ki mi je, ko sem se vedno bolj približeval, začelo mahati. Izstopil sem iz lokomotive, se ji približal in rekel: 'Vse najboljše za rojstni dan',« je dogodek opisal strojevodja.