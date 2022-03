Drama na srbskem letalu, ki je letelo v Moskvo

Srbski mediji poročajo o drami, ki se je odvijala na letu Beograd – Moskva. Ko je ob 14.15 uri vzletelo letalo AirSrbia so na elektronski naslov letališča Nikole Tesla prejeli prijavo, da je na krovu leta JU-652 od Beograda do Moskve eksplozivno sredstvo.

Posadka je letalo kmalu po vzletu obrnila in letalo je ob 14.48 uri pristalo na beograjskem letališču. Na letalu je bilo 209 potnikov in članov posadke. Potnike in posadko so evakuirali, na kraj je prispela specialna antiteroristična ekipa. Preiskava je še v teku.

Srbija je sicer ena izmed redkih držav stare celine, ki se ni odločila bojkotirati letov v Rusijo. Od ruskega napada na Ukrajino se je večina evropskih držav odpovedala lete v Rusijo in za ruska letala zaprla svoj zračni prostor. V Srbiji je povpraševanje močno naraslo, število letov Beograd - Moskva pa se je podvojilo. V enem tednu tja poletijo kar petnajstkrat, pred krizo pa osemkrat.