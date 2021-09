Drama na OŠ Savski Gaj: na roditeljskem sestanku nož zabil v stol

Prava drama se je dogajala na roditeljskem sestanku na OŠ Savski Gaj v Zagrebu. Tja je prišel pijan moški in grozil. Nato je vzel nož in ga zabil v stol učiteljice.



Starši in otroci so se razbežali, k sreči pa je bil prisoten tudi bivši pripadnik specialnih enot. Uspelo mu je razorožiti napadalca in ga obvladati do prihoda policije.



Kot poročajo hrvaški mediji, naj bi šlo za umsko neuravnovešenega moškega, ki je stari znanec policije.



Komentarji: