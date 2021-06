Drama na letalu iz Prage, policija preverja grožnjo z bombo

V hrvaškem zračnem prostoru se je danes dogajala prava drama. Tako je letalo češkega letalskega prevoznika Smartwings, ki je letelo iz Prage proti Splitu, okoli 13.30 razglasilo izredne razmere. Šlo naj bi za grožnjo z bombo, poroča Dnevnik. hr.Letalo je nato varno pristalo v Splitu, hrvaška policija pa je sporočila, da grožnjo preverjajo, letalo so osamili in ga podrobno pregledujejo. Vsi potniki so varno zapustili letalo, policija pa je potrdila, da zaradi dogodka splitskega letališča niso zaprli.