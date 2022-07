Drama na Krku: reševali slovensko družino

Med dokazi, da smo v špici poletne turistične sezone, so tudi vesti o številu nesreč in reševanja na morju. Dopustniki bodisi precenjujejo lastno znanje plovbe bodisi pozabijo na temeljno pravilo vsakega morjeplovca – morje moraš vedno spoštovati in se ga bati.

Tega pravila se sredi tedna niso držali Slovenci, ki so se kljub močni burji v čolnu odpravili na morje. Štiričlanska družina zaradi orkanskega vetra, ki je značilen za severni Kvarner, ni mogla izpluti iz zaliva pri mestecu Vrbnik na vzhodni strani otoka Krk.

Na pomoč so morali priskočiti najprej pomorski policisti z Reke, a ker jih je burja odnesla na plitvino ob kamniti obali, so se vključili še člani hrvaške gorske reševalne službe. Epizoda se je sicer srečno končala, a je to lahko šolski primer, kako lahko nespoštovanje morja, neupoštevanje vremenskih razmer in precenjevanje pomorskega znanja dokaj hitro privedejo do nepotrebne nesreče.

V trčenju dveh slovenskih čolnov pri rtu Muzil pri Pulju se je lažje poškodovala deklica.

Podobno se je zgodilo tudi v četrtek popoldne na Braču, kjer je oče z dvema manjšima otrokoma s kajakom odveslal izpred vasi Postira na severni strani otoka proti plaži pri Dugem Ratu na celini. Ker se dolgo niso vrnili, je zaskrbljena mati in žena obvestila reševalce, ti so takoj šli v iskanje. Veslaču je sicer uspelo preveslati kanal med Bračem in celino, vendar ni prišel do Dugega Rata, temveč ga je tok zanesel bolj severno v zaselek Podstrana nad dalmatinskimi Jesenicami. Reševalci so vse tri, otroka sta na srečo nosila varovalna jopiča, varno prepeljali nazaj v Postiro, kjer se je moral oče še soočiti s policisti.

Lastni pogum sta ta teden v Podvelebitskem kanalu med otokom Pag in celino preizkušala tudi možakarja na supu, ki sta iz zaliva Šugarica južno od Karlobaga odveslala malce preveč od obale ter se, nevedoč, da je ta kanal znan po močni burji, kmalu znašla v težavah. Burja ju je odnašala proti Pagu in spet so morali posredovati reševalci.

Pomorski reševalci z Reke so imeli ta teden veliko dela, saj se je pri otoku Olib zaradi močnega sunka vetra prevrnil katamaran, na katerem je bila družina iz Francije. Nespoštovanje pravil pomorske plovbe pa je vzrok za trčenje dveh čolnov pri rtu Muzil pri Pulju, v katerem se je lažje poškodovala deklica. Vsi udeleženci nesreče so bili Slovenci, trčili pa so, ker eden od krmarjev ni upošteval pravil za izogibanje na morju.