Drama na Hrvaškem: napadel, ker mu ni mogla oddati apartmaja

Hrvaški mediji poročajo o incidentu, ki se je ta teden zgodil v Poreču. Tamkajšnja policija je priprla 30-letnega Hrvata zaradi groženj in poškodovanja tujega premoženja. Ta je 21. junija popoldne na dvorišču večstanovanjske stavbe v apartmajskem naselju Radoši pri Žbandaju grozil, da bo ubil 54-letno državljanko Madžarske, ker mu ni mogla oddati apartmaja za prijatelje. Ženski je na pomoč priskočil 28-letni hrvaški državljan, a mu je 30-letnik razbil mobilni telefon in ga fizično napadel, tako da je moral poiskati zdravniško pomoč.



Tri dni kasneje je policija prijela 30-letnika in ga odpeljala v pripor.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: