Na Hrvaškem aretirali bivšega ministra

Hrvaški policisti so v Virovitici po nalogu evropskega javnega tožilstva (EPPO) opravili preiskavo v družinski hiši nekdanjega kmetijskega ministra in podpredsednika v vladi Andreja Plenkovića Tomislava Tolušića. Pri tem so pridržali dve osebi, poroča hrvaški spletni portal Index. Tolušića, ki je opravljal ministrske posle med letoma 2016 in 2019, bremenijo za najmanj dve kaznivi dejanji.

Prvo kaznivo dejanje naj bi se zgodilo med letoma 2020 in 2022, ko je Tolušić zaprosil za evropska sredstva v okviru natečaja ministrstva za kmetijstvo. Preiskovalci sumijo, da je tuji vinograd lažno prikazoval kot svojo kmetijsko površino, da bi za projekt, vreden 2,5 milijona kun (330.000 evrov), prejel 85 odstotkov nepovratnih sredstev iz evropskih skladov.

Pri tem naj bi mu po mnenju preiskovalcev pomagal zaposleni na agenciji za plačila v kmetijstvu, ribolovu in ruralnem razvoju, ki so ga prav tako aretirali. Po neuradnih informacijah gre za višjega svetovalca iz področne pisarne v Virovitici

Drugi primer se je zgodil v istem času, prav tako pa je povezan s podeljevanjem nepovratnih sredstev iz evropskih skladov. Vrednost projekta, s katerim se je Tolušić prijavil na natečaj, je znašala 4,5 milijona kun (600.000 evrov). Po pravilih natečaja je Tolušić moral dokazati, da lahko pokrije 50 odstotkov vrednosti projekta, da bi prejel 50 odstotkov nepovratnih sredstev iz evropskih skladov.

Preiskovalci sumijo, da je Tolušić lažno prikazal, da ima dovolj lastnih sredstev za projekt. Skupno naj bi se v obeh primerih nezakonito okoristil za štiri milijone kun (530.000 evrov).