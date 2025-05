V šoli z nožem poškodoval tri učence: napad je načrtoval pol leta (FOTO)

V napadu z nožem na šoli na jugozahodu Finske so bili danes poškodovani trije učenci, je sporočila policija in dodala, da so osumljenca za napad, prav tako učenca te šole, kmalu zatem prijeli.

Po dosedanjih ugotovitvah trije učenci niso utrpeli smrtno nevarnih poškodb, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala tiskovna predstavnica policije Nina Juurakko. Dodala je, da policija preverja medijska poročila, da je učenec v napadu ciljal na dekleta.

FOTO: Mika Kylmaniemi Afp

Policija je bila o napadu v šoli v Pirkkali, ki leži približno 180 kilometrov severno od Helsinkov, obveščena ob 10.42 po krajevnem času (9.42 po srednjeevropskem času).

Poslal 'manifest'

Izobraževalna ustanova, ki vključuje osnovno in srednjo šolo, ima približno 1250 učencev, starih od šest do 15 let, vendar starost poškodovanih za zdaj ni znana.

Osumljenec naj bi danes zjutraj finskim medijem poslal 'manifest', v katerem je trdil, da namerava zabosti dekleta. Zapisal je tudi, da je napad načrtoval šest mesecev.

Posnetki, ki jih je objavila finska radiotelevizija YLE, prikazujejo več reševalnih vozil pred šolo, ki je bila zaprta, medtem ko so učenci iz previdnosti ostali zaklenjeni v njej.