Drama na cesti: 52 otrok na izlet na morje, med vožnjo pa zagorel avtobus

Prava drama se je danes dopoldne okoli 9. ure odvijala na Hrvaškem, na cesti D-76 Grubine– Zagvozd. Med vožnjo je namreč zagorel avtobus, ki je prevažal 52 otrok iz Širokog Brijega na izlet v Zadar.

Ravno na vzponu pri prvih hišah zaselka je voznik avtobusa opazil dim na zadnjem delu vozila. Na srečo je bil dovolj priseben, da je z avtobusom takoj zapeljal na rob prometnice in ustavil. Voznik in voditelji izleta so otroke takoj evakuirali iz gorečega avtobusa in jih spravili na varno.

Na kraju nesreče so bili zelo hitro policija in nekaj gasilcev postaje Imotski, ki so poskušali omejiti požar, vendar jim ni uspelo. Plameni so se že razširili po celotnem avtobusu in ta je skoraj v celoti zgorel. Ogenj se je razširil tudi na rastlinje v okolici vozila, vendar ga jim je uspelo ukrotiti.

Kot poroča Slobodna Dalmacija, je požar na avtobusu izbruhnil prav na najožjem delu ceste proti obali, kjer je velikokrat gneča in avti stojijo v zastojih. Zaradi nesreče so cesto zaprli, promet pa preusmerili na cesto D-60, kjer so zaradi povečanega števila vozil že nastali zastoji.

