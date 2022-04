Drama na bencinski črpalki: Slovenec z lovsko puško stražil in streljal na policiste (VIDEO)

Hrvaški mediji poročajo o drami, ki se je ponoči odvijala v trajektnem pristanišču Gaženica v Zadru pri enem od bencinskih servisov. Po filmskih prizorih so napadalnega Slovenca okoli 6.45 zjutraj policisti uspešno obvladali in ga najprej odpeljali v bolnišnico, nato pa še na policijo v Zadru.

Slovenec, letnik 1978, je bil osem ur zabarikadiran in je streljal ob bencinskem servisu v Gaženici. Po do zdaj znanih ugotovitvah je bil na poti do Črne gore, ko se je ustavil na bencinski črpalki in začel nakupovati neke reči in evre. Nič ni kazalo na to, da bi lahko prišlo do drame, piše Večernji list. V nekem trenutku, ko so zaposlene že začele zapuščati službo, je Slovenec v roke vzel karabinko – lovsko puško in tako utaborjen sedel osem ur, navedbe policijskega vira povzema hrvaški medij.

Na terenu je bil tudi načelnik zadrske policijske uprave Antun Dražina, ki je povedal, da je Slovenec streljal na policiste.

»Po dozdajšnjih informacijah je policijska uslužbenka šla mimo bencinske črpalke in videla moškega sedeti na tleh. Vprašala ga je, kaj počne. Ta je zakričal Fuck the police in streljal v morje. Nato se je odvila prava drama, ker je moški več kot desetkrat streljal v smeri policije. Posredovale so tudi specialne enote iz Splita in Luškega. Stopili smo v stik tudi s slovensko policijo in od njih izvedeli za težave, ki jih ta moški ima, zato smo bili zelo previdni. Po osmih urah pregovarjanja se je le odločil predati,« je povedal vir za Večernji list.

K sreči pri vsem tem ni prišlo do tragedije.