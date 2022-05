Dragan iz ljubosumja ubil sedem ljudi, nato pa izginil

Številni zločini, storjeni na ozemlju Srbije, še danes razburjajo javnost. Nekateri med njimi so tako kruti, da se celo leta, pa tudi desetletja pozneje, o njih govori z grozo. Največkrat si akterji krvavih pojedin sodijo sami ali pa morajo za dlje časa za zapahe. Dragan Čedić (32 let) je v pičlih 25 minutah moril na treh različnih lokacijah. Ubil je ženo Biljano (28) in šest sorodnikov, štiri člane širše družine pa je težje ranil.

Dragan Čedić nikoli ni bil problematičen otrok. Končal je srednjo veterinarsko šolo, a ker ni našel dela, je družino preživljal s tihotapstvom. Na lokalni tržnici je leta imel najeto stojnico, kjer je prodajal razno tehnično blago in pripomočke. Bil je, pravijo, priden in delaven. Po ničemer ni izstopal od vrstnikov, le da je imel tike, ki so sčasoma postali vedno bolj izraziti in so jih spremljali kriki.

Krvavi pohod

Usodnega večera je najprej v biljard klubu Sedam tik pred polnočjo ubil Nenada Lukića (30) in huje ranil Slavoljuba Kržalića, lastnika kluba, ki so ga kasneje odpeljali v leskovaško bolnišnico. Dragan je vdrl v klub in glasno poklical Nenada, potem pa ga z rafalom posekal in pobegnil.

Nato je z wartburgom zapeljal pred družinsko hišo svoje žene Biljane (28) in pet minut po polnoči s 7,62-milimetrsko avtomatsko puško ustrelil ter ubil pet ljudi, eno osebo pa ranil. Poleg Biljane so umrli njena sestra Ivana Kalčić (31) in Jelena Zdravković (25), Jelenin mož Boban (24) in soseda Jelena Zlatković (29), najboljša prijateljica Maja Bojković (26) pa je masaker na srečo preživela, saj jo je naboj le oplazil.

Kot so povedali očividci, so bile zadnje besede, ki jih je izrekla nesrečna Biljana, "Tukaj je Čeda".

Dragan je iz ljubosumja ubil sedem ljudi v 25 minutah na treh različnih lokacijah. FOTO: MUP

V času umora sta v hiši, kjer se je odvijala drama, spala dva otroka. Po podatkih policije sta bila otroka Biljanine sestre Ivane Kalčić, in sicer sedemmesečni dojenček in dveletna punčka.

Potem je zopet sedel v wartburg

Po zločinu se je po pripovedovanju sosedov spet usedel v wartburg in odpeljal štiristo metrov naprej, k teti po materini strani pobitih sester. Tudi tam ni imel usmiljenja. Deset minut po brutalnem umoru je vlomil v hišo in ubil Biserko Ristić ter huje poškodoval njenega moža Blagoja in edinega sina Đorđa, ki je bil ustreljen v trebuh. Blagoje je bil zadet v roko, po operaciji pa je le komentiral, da je bilo vse "grozno".

Ljubezenske težave

Motiv za krvavi pohod ni znan, čeprav se ugiba, da je šlo za ljubezenske težave. Kot je bilo slišati, Čedić ni mogel preboleti, da ga je Biljana zapustila in začela razmerje z Nenadom Lukičem, ki so ga streli zadeli kot prvega. Z Biljano sta bila tik pred ločitvijo, s hčerko je le-ta živela v hiši svojih staršev. Oktobra 2001 je Biljana pobrala najnujnejše osebne stvari in s hčerko Marijo pobegnila, ne glede na vse. Njeno izginotje je Čedić prijavil policiji in to je pravzaprav tudi edini pisni dokument na leskovaški policiji, ki kaže na zakonske spore.

Biljanina družina je povedala, da je hčerka dejansko živela v »zlati kletki«. Dragan ji je prepovedal priti na poroko mlajše sestre, 40 dni po smrti očeta ji ni dovolil, da bi na obred prišla prižgat svečo. Prav tako ji je prepovedal, da bi se snemala na družinskih srečanjih.

Peš v neznano smer

Po tem, ko je toliko družin zavil v črnino, je Dragan Čedić izginil. Lokalna policija ga je več dni iskala v Jablaniškem okraju, na pomoč ji je priskočila specialna enota iz Beograda. Teren so prečesavali tudi s helikopterji. Pri iskanju so policiji priskočili na pomoč še občani, ki so javljali znane informacije. Najprej so našli avtomobil, v katerem se je morilec vozil z enega kraja zločina na drugega. Skušal je poiskati bratranca, a ker ga doma ni našel, se je peš odpravil v neznano smer.

»Če si živ, sine, se predaj,« sta prek tiska sporočila starša sinu Draganu Čediću Čedi. Odgovora ni bilo.

Po štiridesetih dneh je bila skrivnost razkrita, ko so truplo morilca našli na območju leskovaške vasi Donja Jajina, v grmovju ob cesti. Kot so takrat povedali, so ga domačini našli med košnjo travnika. Dragan Čedić si je sodil z enim strelom iz pištole.

Dan žalovanja

Zločin, ob katerem Leskovčani še vedno trepetajo, se je zgodil leta 2002, dva dni zatem so razglasili dan žalovanja, družinam pobitih pa podelili po 30.000 din, kar je nekaj več kot 250 evrov. Ko so našli Cedićevo truplo, je takratni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Leskovcu kazenski postopek zaradi več umorov ustavil, sorodniki, ki so mu pomagali pri pobegu, pa so bili kaznovani.