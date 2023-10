Marsikdo se nemara spomni znamenitega stavka »ni trupla, ni zločina«, pa tudi v pravu latinski izraz corpus delicti (s katerim označujejo dokazne predmete pri kaznivem dejanju) v dobesednem, banalnem prevodu pomeni telo kaznivega dejanja. A po koncu sojenja v primeru umora 79-letnega Alojzija Zitnika, ki se je davno rodil pri nas, nato pa živel in bil ubit v okolici Frankfurta, lahko ugotovimo, da rek ne velja povsem; tudi odsotnost trupla žrtve ne prepreči sodišču izreka kazni za storilca – v našem primeru to pomeni zapor za Zitnikovega krvnika, danes 60-letnega Ralfa Haberla. Umrl zaradi do...