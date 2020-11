Domnevnemu morilcu male Maddie v zaporu polomili rebra

2007. je na Portugalskem izginila Britanka Maddie.

Obsojen je bil že številnih grozljivih dejanj. FOTO: Twitter

Nemški tožilci vztrajajo, da je bilaumorjena in da imajo za to tudi trdne dokaze, Britanci ostajajo pri iskanju pogrešane osebe. V osrčju dogajanja je še vedno večkrat obsojeni preprodajalec, pedofil in nasilnež, ki mu kljub številnim povezavam s portugalskim Algarvejem v ključnem času, maja 2007, še vedno ne morejo dokazati povezanosti z odmevnim primerom.A 43-letni Brückner ostaja v središču pozornosti preiskave, Nemec pa si trenutno prizadeva za pogojni izpust iz zapora v Kielu, kjer sedi zaradi trgovine z mamili. Obsodili so ga namreč na 21 mesecev za zapahi, januarja pa bo opravil dve tretjini kazni, zato upa, da mu bo sodišče ugodilo. A ravno pred obravnavo se je zapletlo, poročajo mediji. Zapornik je prišel na sodišče z večurno zamudo, saj je moral zaradi zlomljenih reber prej v bolnišnico. Po pričevanju varnostnikov naj bi postal nemiren in sprožil izgred, med katerim naj bi padel in se poškodoval. Brücknerjeva obramba zatrjuje, da so ga čuvaji namerno napadli in grdo obračunali z njim, morda celo zato, da bi mu onemogočili obravnavo na sodišču.Brücknerja so, kot rečeno, že večkrat kaznovali zaradi spolnih napadov, tudi na otroke, leta 2005 pa je celo posilil 72-letno ameriško upokojenko v portugalskem letovišču Praia da Luz, sicer v kraju, kjer je pogosto deloval ali kot spolni nasilnež ali pa kot preprodajalec mamil in kjer je usodnega dne izginila tudi Maddie, medtem ko je počitnikovala s starši in mlajšima bratcem ter sestro. Za posilstvo upokojenke so ga lani obsodili na sedem let, a se je pritožil, odločitev sodišča pa še ni znana. Nemška policija ga povezuje sicer z več nerešenimi primeri spolnega nasilja, nekateri sežejo tudi v devetdeseta leta, trenutno pa je najbolj vroča preiskava izginotja male Maddie, za katero so mnogi prepričani, da je že zelo dolgo mrtva.