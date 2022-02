Zastrupitev s šampanjcem: Harald (52) umrl po zdravici s toksično penino

V neki restavraciji v mestu Weiden na Bavarskem se je v nedeljo zvečer zastrupila skupina gostov.

Po prvih ugotovitvah so vsi pili pijačo iz iste steklenice. Do prihoda policije in reševalcev se je več zastrupljenih gostov že onesvestilo. Osem so jih hitro prepeljali v bližnjo bolnišnico. Stari so bili od 33 do 52 let. Najstarejši, 52-letnik po imenu Harald Z., je kasneje umrl, poroča na svoji spletni strani nemški Deutsche Welle. Življenje preostalih ni ogroženo, ostajajo pa na zdravljenju.

Kako je prišlo do zastrupitve, ni nikomur jasno. Preiskovalci pa so že našli krivca: trilitrsko steklenico šampanjca, iz katere so pili vsi. V njej je bila menda raztopljena "kopica" droge ecstasy. Kako se je ta znašla v šampanjski steklenici, ni znano. Preiskovalci ne izključujejo ničesar: naklepnega umora, nesreče ali stranpoti mamilaških tihotapcev.