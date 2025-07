Domačini lovili migrante na jugovzhodu Španije

V mestu Torre Pacheco na jugovzhodu Španije, ki ima okoli 36.000 prebivalcev, je bilo ta konec tedna v dveh nočeh nemirov poškodovanih več ljudi. Kljub temu da je bilo na ulicah več policistov, so po mestu tavale skupine, oborožene s palicami, in iskale ljudi tujega rodu, je poročal regionalni časopis La Opinión de Murcia.

Mariola Guevara, ki je v vladi regije Murcia, je dejala, da so se odzvali takoj po odkritju objav na spletu, ki so spodbujale načrtovani lov na migrante. Koliko ljudi je bilo v dveh nočeh nemirov poškodovanih, regionalna vlada ni sporočila, so pa navedli, da je bila zaradi nasilja aretirana vsaj ena oseba. Najmanj pet ljudi pa je bilo po poročanjih lokalnih medijev lažje poškodovanih.

Izbruhnili so nemiri, ki so dosegli vrhunec konec tedna.

Policistom je uspelo preprečiti srečanje

Nemiri so izbruhnili, ko je 68-letni moški španskim medijem povedal, da so ga v sredo na ulici pretepli trije mladi fantje severnoafriških korenin. Napad so posneli in objavili na družbenih omrežjih. Vzroki za napad niso jasni in v povezavi z incidentom ni bil še nihče aretiran, pretepeni moški pa okreva v domači oskrbi.

Mestna hiša je v petek organizirala demonstracije, ki naj bi bile mirne, a so skrajni desničarji vzklikali slogane proti migrantom. Skupina z imenom Deportirajte jih zdaj je na družbenih omrežjih objavila sporočilo, s katerim je pozivala k napadom na ljudi severnoafriškega izvora. Po spletu so zakrožili tudi posnetki gorečih zabojnikov za smeti in barikad.

Policistom je uspelo preprečiti srečanje dveh skupin ljudi, ki se zagotovo ne bi končalo mirno. Ni pa znano, koliko ljudi je sodelovalo v neredih. Menda pa večina teh, ki so izzivali nerede, naj ne bi bila iz sicer mirnega mesta. Po poročanju časopisa El Mundo je v mestu Torre Pacheco okoli 30 odstotkov prebivalcev priseljencev, kar je dvakrat več od španskega povprečja. Veliko priseljencev prebiva tudi v okolici mesta, kjer delajo predvsem v kmetijstvu, ki je eden od stebrov tamkajšnjega gospodarstva.