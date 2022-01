Dojenčico pustila zunaj pri minus 20 stopinjah, bila je v škatli za jajca

V bližini vasice Sosnovka blizu Novosibirska v Sibiriji. so našli 3 dni starega novorojenčka. Na 20 stopinjah pod ničlo ga je nekdo pustil v škatli za jajca, je poročal BBC.

Deklico so našli najstniki in eden od staršev mladostnikov jo je hitro odpeljal v bolnišnico. Po prihodu v bolnišnico jo je zdravnik hitro pregledal in uspeli so jo pogreti. Dekličina polt je ponovno postala rožnata, zdravniki pa so ocenili, da je njeno stanje dobro

Ruska policija mamo novorojenčice še išče, očitajo ji poskus umora.

Dmitrij Litvinov, oče enega od najstnikov, je povedal, da so dojenčka našli, ko so prijatelji šli na pravoslavni božič na sprehod. »Bilo je temno in škatlo, v kateri je bila, so osvetlili z mobiteli, da bi videli, kaj je v njej«. Dodal je, da je ob deklici bila steklenička in cunja, s katero je bila pokrita.

Starši najstnika so že izrazili želijo posvojiti otroka, vendar morajo počakati, ali bo oblastem uspelo najti njegove sorodnike.