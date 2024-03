Dojenček v bolnišnico z zlomljeno lobanjo, policija: Gre za nesrečo

V začetku februarja so v bolnišnico Pulj sprejeli štirimesečnega dojenčka s hudimi poškodbami glave. Pozneje so zdravniki za hrvaške medije sporočili, da ima dojenček zlomljeno lobanjo in možganske krvavitve v možganih. Otroka so prestavili v reško bolnišnico, kjer so ga dali v umetno komo, piše Index.hr.

Starši so takrat za Index povedali, da otrok ni padel in da jim ni jasno, od kod poškodba. Dejali so, da se je otrok dobro počutil, nato pa je kar naenkrat začel težko dihati. Policisti so preiskovali, ali obstajajo elementi kaznivega dejanja, zdaj pa so objavili nekaj podrobnosti.

»Policisti so glede poškodb, ki jih je utrpel otrok, opravili preiskavo, z dosedanjimi ukrepi pa je bilo ugotovljeno, da je šlo za nesrečo. Policija bo o vsem ugotovljenem podala poročilo pristojnemu državnemu tožilstvu,« so sporočili s puljske policije.