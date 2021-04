Dojenček, star dva tedna, umrl pred očmi staršev, BMW treščil v voziček

Komaj dva tedna star dojenček je umrl pred očmi svojih staršev na ulici Brownhills High, potem ko je osebni avtomobil trčil v drug avtomobil, ki je nato zadel otroški voziček, poročajo britanski mediji.Domneva se, da gre za BMW. Otrok je utrpel hude poškodbe in je bil z reševalnim vozilom prepeljan v bolnišnico. Sorodnik je utrpel poškodbo rame. Voznik je prizorišče zapustil. Kmalu zatem so v Bloxwichu aretirali 34-letnega moškega. Pridržali so ga ter ga zaslišujejo zaradi suma povzročitve smrti z nevarno vožnjo.Britanska policija ob tem poziva vse, ki imajo informacije oziroma posnetke varnostnih kamer, da jih kontaktirajo. »Otrok je tragično umrl in v tem času bomo storili vse, da bomo nudili podporo njegovi družino. Trenutno se pogovarjamo s pričami in ugotavljamo okoliščine trčenja. Prosil bi vse, ki so bili na tem območju in imajo informacije, ki lahko pomagajo pri naših poizvedbah, naj se javijo,« je še dejal policijski narednik iz West Midlandsa,