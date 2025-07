Dojenček ostal zaklenjen v avtu: »Milijonkrat gre vse gladko, potem pa se enkrat sam zaklene«

V naselju Martin pri Našicah je mlada mati doživela eno najhujših nočnih mor vsakega starša: ni mogla do svojega otroka. Njen avto se je namreč zaklenil, majhen otrok pa je ostal v njem. Bila je zelo prestrašena in je na pomoč poklicala gasilce.

»Avto se je preprosto sam zaklenil. To se zgodi, milijonkrat gre vse gladko, potem pa se sam zaklene. Morali smo razbiti steklo na vratih vozila, ker so se aktivirale varnostne ključavnice za otroke v vratih,« je za Glas Slavonije razložil Danijel Matković, poveljnik gasilske enote Našice. S prihodom visokih temperatur se povečuje tveganje za dehidracijo in smrt otrok, ki ostanejo v avtomobilih, opozarjajo policisti starše.

In čeprav v tem primeru ni šlo za malomarnost, temveč za nesrečo, so gasilci vseeno pozvali občane k večji previdnosti. »Starše bi radi opozorili, naj bodo previdni, torej naj otrok nikoli ne puščajo v vozilih,« je dejal poveljnik Matković.