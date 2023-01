Dobil zahtevek za ločitev, potem pa ubil svojih 5 otrok, ženo, taščo in sebe

Policija v ameriški zvezni države Utah je v četrtek razkrila podrobnosti primera odkritja trupel osmih ustreljenih članov ene družine v hiši v mestecu Enoch z 8000 prebivalci. Družino naj bi pobil oče, najverjetneje zato, ker se ni mogel sprijazniti z ženino zahtevo po ločitvi.

Novica o odkritju trupel je bila objavljena v sredo, oblasti pa niso oznanile nobenih podrobnosti. Zločin naj bi po navedbah policije zagrešil 42-letni Michael Haight, ki je ubil svojo 40-letno ženo Tausho Haight, pet otrok in taščo, nato pa storil samomor. Haightova žena je pred dvema tednoma vložila zahtevo za ločitev.

Umori so pretresli majhno podeželsko mestece Enoch na jugu Utaha, približno na pol poti med Salt Lake Cityjem in Las Vegasom. V mestu živi veliko mormonov, ki so med drugim znani po številčnih družinah, kakršna je bila tudi družina Haight.

Množični družinski umori so postali zaskrbljujoče pogosta tragedija v ZDA. Leta 2022 so po podatkih USA Today, The Associated Press in Northeastern University zabeležili skupaj 17 takšnih primerov.