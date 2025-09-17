DNK analiza potrdila: pokončal očeta Uroša in ga razkosal, nato pa prejemal njegovo pokojnino

Hrvaški mediji poročajo o pretresljivem odkritju. DNK analiza je potrdila, da so posmrtni ostanki, najdeni leta 2012 v splitskih soseskah Žnjan in Zenta, pripadali Urošu Tičinoviću, rojenemu leta 1922, ki je bil ob smrti star 90 let, poroča Slobodna Dalmacija.

Njegov 57-letni sin B. T. je bil prejšnji teden aretiran, policija pa ga sumi umora. Po obtožbah naj bi očeta umoril v njunem stanovanju na Držićevi ulici, njegovo telo razkosal s sekiro, dele zavil v časopis in najlon ter jih raztrosil na več lokacij. Grozljiva zgodba je v javnost prišla 8. oktobra 2012, ko so na območju Žnjana našli človeško nogo, teden dni kasneje pa so na Zenti odkrili še trup. Identiteta žrtve je ostala neznanka dolgih 13 let.

Živel v stanovanju in pobiral očetovo pokojnino

Vsa ta leta je B. T. ostal v očetovem stanovanju, do katerega je imel pokojni pravico kot zaščiteni najemnik, ter pobiral njegovo pokojnino. Poleg suma umora ga zato čaka še ovadba za goljufijo na škodo hrvaškega zavoda za pokojninsko zavarovanje.

Preiskava se je začela, ko je lastnica stanovanja zahtevala preverbo, kdo tam živi – saj bi bil Tičinović danes star 103 leta. DNK vzorec sina so primerjali z vzorcem, odvzetim leta 2012, in sorodstvo potrdili.

Gre za kvalificirano obliko hudega umora, saj je bil ubit bližnji sorodnik – za kar je zagrožena kazen do 40 let zapora. Eden od indicev proti njemu naj bi bila tudi sprememba imena in priimka.

Grozljiva odkritja na obali

Vse se je začelo 8. oktobra 2012, ko je sprehajalec na splitski Zenti zagledal PVC vrečko, iz katere se je širil neznosen smrad. V njej je bila človeška noga v pozni fazi razpadanja. Teden kasneje so na Zenti odkrili še delno razpadlo truplo – najprej niso vedeli, ali gre za človeka ali žival. Patolog je ugotovil, da gre za človeško telo z rokami, brez glave in z odrezanimi nogami v višini stegen.

Na kosteh lobanje so našli sledove rezov. Patolog je zaključil, da je bila glava skupaj z obema stegnenicama amputirana po smrti. Grozljiv prizor, ki je več kot desetletje čakal na razplet, je zdaj dobil obraz – in ime.