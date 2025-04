DNK analiza ni razjasnila skrivnosti trupla deklice v Savi, pri iskanju identitete pomaga tudi Slovenija

V iskanje identitete deklice, stare med sedem in osem let, katere truplo so 22. marca našli pod splavom ob levem bregu Save na območju Novega Beograda, se je poleg srbskih oblasti vključila tudi Slovenija.

Policija išče starše otroka, čigar identiteto še niso identificirali.

Kot poroča srbski portal Kurir, je bilo truplo poslano na Inštitut za sodno medicino, kjer so zdravniki opravili obdukcijo. Zaradi dodatnih toksikoloških preiskav pa bi lahko na končne rezultate čakali tudi do tri mesece.

DNK ne sovpada z nobeno osebo v bazi srbske policije

Po neuradnih informacijah je preiskovalcem iz trupla uspelo pridobiti DNK deklice, vendar ta ni sovpadel z nobeno osebo v bazi DNK profilov srbskega notranjega ministrstva (MUP). Zaradi tega so srbske oblasti stopile v stik z regionalnimi kolegi, predvsem s Hrvaške in iz Bosne in Hercegovine, ter jih zaprosile za preverbo primerov pogrešanih deklic podobnega opisa.

Kot so za Blic povedali viri blizu primera, vse kaže na možnost, da deklica sploh ni iz Srbije. Ob najdbi je bila oblečena v sivo-roza pulover in rjave hlače.

Telo odkrili med praznovanjem, truplo bilo v fazi razpadanja

Truplo deklice so opazili mimoidoči, ko so se na splavu zabavali. Po pričevanju enega od gostov je bila policija več ur na kraju dogodka, saj ni bilo jasno, od kod je prišlo in kako dolgo je bilo v vodi.

Zadeve so še toliko bolj nejasne, ker izginotje deklice ni bilo nikjer prijavljeno, kar v takšnih primerih ni običajno.

»V podobnih primerih praviloma obstaja prijava o pogrešani osebi. Tokrat pa takšne prijave ni,« pojasnjuje vir blizu preiskave.

Obdukcija naj bi razjasnila, ali je deklica umrla nasilne smrti ali naravno oziroma zaradi utopitve.

Več teorij, nobena še ni potrjena

Ena od glavnih hipotez, ki jih preiskujejo kriminalisti, je, da bi lahko šlo za nasilno smrt oziroma umor, a tudi možnost utopitve ni izključena. Ker naj bi bilo truplo dalj časa v vodi, so preiskovalci še posebej pozorni na morebitne poškodbe, ki bi kazale na nasilje.

»Obdukcija in toksikološke analize bodo pokazale, ali gre za posledico nasilja ali nesreče. Poleg tega skušamo ugotoviti, kako dolgo je bilo truplo v vodi,« je dejal vir blizu preiskave.