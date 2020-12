Divjal je po avtocesti, mlada mamica je umrla

Rešil otroke, sebe ni mogel

Leto 2020 je prineslo nove sledi v primeru Britanke, ki je leta 2006 izginila stara tri leta, ko je bila z družino na počitnicah na Portugalskem. Junija je nemška policija razkrila, da jo je po njenem mnenju ugrabil in umoril pedofil. Nemški tožilec je zatrdil, da imajo dokaze, da je deklica mrtva in da želijo opraviti ponovno analizo DNK, da bi neizpodbitno dokazaliV letu, ki se izteka, vas je med novicami iz črne kronike v tujini najbolj pritegnilo tragično trčenje ba avtocesti. Povzročitelj, ki je pod vplivom mamil konec oktobra divjal v napačno smer, je povzročil pravo razdejanje, ko je. Povzročitelj je preživel, življenje pa je izgubila mlada mamica.Strašna tragedija se je oktobra zgodila na Hrvaškem, kjer je policist (43) v Zagrebu ubil ženo (37) in sebe , njuni štirje otroci so postali sirote. Trije izmed njih so bili celo priča krvavemu dejanju, katerega vzrok naj bi bilo ljubosumje. Žena naj bi policista zapustila, ker ni mogla več prenašati njegovih izpadov in vzkipljive narave, na to pa se je odzval z grožnjami, ki jih je tudi uresničil. Sosedje so slišali več strelov in poklicali policijo, ta pa je v stanovanju naletela na grozljiv prizor. Njihov kolega je še dihal, umrl pa je med prevozom v bolnišnico.Avgusta se je družinski(36) se je s svojimi tremi otroki, starimi od 10 do 12 let, podal na plažo v Barmouthu, ko je prišel velik val, dva izmed otrok sta se začela utapljati. Oče je s skokom v morje otroka rešil, a pri trem sam izgubil življenje. Očeta je tako izgubilo kar sedem otrok, saj je imel tri iz prejšnje zveze, eden pa je bil doma pri njegovi sedanji partnerici.Zgodba iz okolice Tuzle v BiH je strašna, a ima vsaj srečen konec. Moška sta na poti v službo konec avgusta ob cesti naletela na vrečko . Najprej sta mislila, da so v njej pasji ali mačji mladički, ko pa sta pogledala vanjo, sta otrpnila. Zagledala sta novorojenčka, oblečenega in zavitega v odejo. Na srečo je malček dovolj vztrajno jokal, da je pritegnil pozornost moških,ki sta poklicala policijo in reševalce. Policisti so kmalu tudi našli njegovo mater (33), ki ga je odvrgla.Nekaj podobnega se je konec oktobra zgodilo v Srbiji . V bolnišnico v Novem Pazarju je prišla ženska z bolečinami v trebuhu. Zdravnikom je priznala, da je nekaj ur prej rodila, novorojenčka pa dala v vrečko in odvrgla v smetnjak na dvorišču svoje hiše. Grozljive zgodbe pa tu še ni bilo konec, saj je njen mož trupelce prinesel s seboj v bolnišnico v plastičnem košu za smeti.Naše bralce je pretresla tudi žalostna usoda hrvaškega novinarjaSredi septembra je izgubil enomesečni boj z novim koronavirusom . Njegova družina in kolegi so bili pretreseni, saj je bil star šele 30 let.Konec januarja se je zgodila helikopterska nesreča, ki je v črno zavila športni svet. Umrl je legendarni NBA-igralec. V nesreči v hribih nad Calabasasom so ugasnila še življenja njegove hčere(13) in sedmih drugih ljudi.Konec julija pa se je tragedija,, zgodila čisto blizu Slovenije. V parku dvorca Coronini v Gorici je otrok, ki je bil tam v okviru poletnega tabora, padel v vodnjak. Reševalci so se spustili do globine 30 metrov, da bi ga rešili, a bila njihova pomoč zaman.Bralce je tudi zelo zanimalo, zakaj si je paznica v enem najbolj varovanih britanskih zaporov preluknjala hlače . Britansko javnost je šokiralo (pa tudi zabavalo) razkritje, da se je paznica(40) zapletla v strastno razmerje z zapornikom. Svojo strast sta tešila v zaporniški kuhinji, pralnici in celici, da bi lažje seksala na delovnem mestu, pa si je Samantha v hlače izrezala luknjo na strateškem mestu.Veliko žalostnejša pa je zgodba(29) ki bi. Prvi dan leta 2020 je Tanja iz Aleksinca v Srbiji umrla v prometni nesreči, ko se je s svojim zaročencem(25) in z njegovim prijateljem(24) vračala z zabave. Milan, ki je vozil, naj bi bil pijan. Moška na prvih sedežih sta bila poškodovanja, Tanja na zadnjem sedežu pa je umrla v prevrnjenem vozilu.