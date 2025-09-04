PREHRANSKA DOPOLNILA

Direktorja viski konglomerata odnesla trava

Takeshi Niinami odstopil zaradi prehranskih dopolnil.
Fotografija: Takeshi Niinami je odstopil z mesta direktorja japonske družbe. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters
A. B.
04.09.2025 ob 05:40
A. B.
04.09.2025 ob 05:40

Ljubiteljem žganih pijač, ne samo po svetu, ampak tudi pri nas, je dobro znana znamka viskija Jim Beam. Malo manj pa, da ta znamka spada pod okrilje japonskega pijačarskega konglomerata Suntory. Slednje se je ta teden znašlo v svetovnih medijih zaradi njegovega zdaj že nekdanjega direktorja Takeshija Niinamija. Ta je moral stolček zapustiti zaradi obtožb, da je kupoval prehranska dopolnila, ki so vsebovala prepovedane snovi.

Šestinšestdesetletnik na Japonskem velja za enega največjih in vplivnih korporativnih voditeljev, zato je njegov odstop razumljivo odmeval tudi med tamkajšnjimi poslovneži. Časnik Tokyo Shimbun je poročal, da ga policija preiskuje zaradi domnevnega kršenja strogih japonskih zakonov o konoplji.

Po poročanju medijev je policija prejšnji mesec preiskala njegovo luksuzno stanovanje v Tokiu. Niinami je moral dati tudi vzorec urina. Vendar po poročanju časopisa organom pregona ni uspelo dokazati, da bi posedoval ali užival kakršne koli prepovedane substance.

Odstopljeni direktor

S sklicevanjem na anonimne vire je televizijska postaja Nippon TV poročala, da je Niinami osumljen, da je iz ZDA uvažal izdelke, ki so vsebovali TCH oziroma psihoaktivno sestavino v konoplji. Izdelki iz konoplje so na Japonskem sicer legalni, vendar ne smejo vsebovati THC. Posedovanje konoplje pa se lahko kaznuje z do sedmimi leti zapora.

Odstopljeni direktor po besedah predsednika podjetja Suntory Nobuhira Toriija vztraja, da ni kršil zakona ter da je prehranska dopolnila kupil v prepričanju, da so legalna. Njegovo več kot desetletje dolgo delo v podjetju je ob tem zelo pohvalil. »Bil je drzen, odločen in sposoben poslovni vodja,« je dejal. »V desetih letih dela v podjetju je znatno povečal prodajo in dobičkonosnost podjetja. To je neizpodbitno dejstvo.«

Bil je drzen, odločen in sposoben poslovni vodja.

Komentarji:

