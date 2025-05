Direktor term, kjer so masturbirali v savni: »Imamo ničelno toleranco do nadlegovanja gostov«

Poročali smo, da je gostja Term Tuhelj v dveh dneh doživela spolno nadlegovanje v savnah. Uprava potrjuje še en podoben incident. Tovrstnega vedenja ne bodo tolerirali, prav tako ne dovoljujejo svinganja.

»Da, potrjujemo, da je konec marca prišlo do incidenta v savna coni, na kar nas je opozorila ena od naših gostij. Incidenti so se zgodili med vikendom, v petek in soboto. Konkretno v petkovem primeru je gostja prijavo žal podala šele po vrnitvi v hotel. Osebje je takoj obvestilo ekipo v savnah, istočasno pa je bila kontaktirana tudi policija. Žal so storilci do takrat že zapustili območje, zato jih nismo uspeli identificirati,« je povedal Vasja Čretnik, direktor Term Tuhelj.

Na dogodek se je pritožila ženska, razkrivajoč, da je v dveh dneh dvakrat doživela spolno nadlegovanje. Moški so jo opazovali, se je fizično dotikali in celo masturbirali v njeni prisotnosti.

Direktor Čretnik za 24sata odgovarja, da je policija vložila kazensko ovadbo zoper neznane storilce. »V soboto smo zabeležili podoben incident z enim storilcem. Tokrat je gostja takoj obvestila naše osebje v savni, ki je hitro reagiralo, identificiralo storilca in policiji predalo njegove podatke. Policiji smo predali tudi relevantne posnetke nadzornih kamer z območij, kjer je videonadzor dovoljen. Na podlagi tega je bila vložena kazenska ovadba zoper znanega storilca,« je poudaril direktor.

Pojasnil je tudi, da se zavedajo izzivov upravljanja prostorov, odprtih za širšo javnost, kot so savne.

»Na žalost nekateri prihajajo z neprimernimi nameni in vedenjem, ki ni v skladu s kulturo sprostitve in spoštovanjem skupnega prostora. Prav zato smo v Termah Tuhelj uvedli dodatne ukrepe in izvajamo stroge interne protokole,« pravi Čretnik. Vsako neprimerno vedenje rezultira v takojšnjem odstranjevanju iz prostorov in prepovedi nadaljnjih obiskov, med vikendi pa povečajo prisotnost varnostnikov in osebja.

Ničelna toleranca do spolnega nadlegovanja

»Vse prijave obravnavamo resno in spodbujamo goste, da nepravilnosti takoj prijavijo osebju. Žal nam zakonodaja prepoveduje postavitev videonadzora v savnah, zato lahko ukrepamo le na podlagi neposredne prijave ali opaženega incidenta s strani drugih gostov ali osebja. A v vsakem primeru odločeno ukrepamo skladno s protokolom,« dodaja.

Direktorja so tudi vprašali, ali pri njih prihaja do svinganja, sicer legalne in razširjene oblike »zabave«, kjer si pari v odprtih zvezah izmenjujejo partnerje v spolnih odnosih. Obstaja cela svingerska skupnost, ter kraji v Sloveniji, na Hrvaškem in drugod, kjer se srečujejo posamezniki in pari.

»Imamo ničelno toleranco do kakršnegakoli spolnega nadlegovanja ali druge oblike neprimernega vedenja v naših javnih prostorih! Vsako, tudi najmanjše nespoštovanje pravil za nas pomeni incident. Sem spada tudi zbiranje svingerjev in podobnih, ki nimajo kaj iskati v savnah. Takšne posameznike ali skupine takoj odstranimo iz naših prostorov, če se ne držijo hišnega reda,« odgovarja direktor.

V Termah Tuhelj so, kot zaključuje, dobrodošli vsi – ne glede na spol, raso, narodnost, vero ali spolno usmerjenost. »Edini pogoj je spoštovanje pravil in vljudno vedenje do drugih. Tisti, ki tega niso sposobni upoštevati, naj ne prihajajo nadlegovat naših gostov ali ustvarjat težav,« zaključi Čretnik, poroča 24sata.hr.