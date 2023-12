Dim v parkirni hiši v Radovljici, posredovali gasilci

Ob 19.53 se je na Vurnikovem Trgu v Radovljic zaradi tehnične okvare na osebnem vozilu širil dim v parkirni hiši.

Gasilci PGD Radovljica, Begunje na Gorenjskem in Lesce so pregledali prostore, locirali vozilo, nevtralizirali razlite motorne tekočine in prezračili prostore.