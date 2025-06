Dim nad Evropo! Gozdni požari pregnali na tisoče ljudi (FOTO)

V kanadskih provincah Manitoba in Saskatchewan, kjer divjajo obsežni gozdni požari, se razmere ne umirjajo, oblasti pa pričakujejo, da se bodo požari zaradi vetra in suhega vremena v naslednjih dneh še širili. Dim iz požarov je dosegel tudi Evropo, v prihodnjih dneh pa bo celino doseglo še več oblakov dima, je sporočila evropska služba Copernicus.

Po napovedih agencije za javnost varnost v Saskatchewanu se bodo gozdni požari v tej provinci, ki leži v osrednjem delu Kanade, v naslednjih dneh še naprej močno širili, k čemur naj bi pripomogli tudi visoke temperature, veter in suho vreme.

V provinci je v minulih dneh gorelo 15 požarov, na tisoče ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove, poročajo kanadski mediji.

Satelitska slika prikazuje pogled na dim, ki se dviga iz požara v bližini jezera Little Bear Lake v kanadskem Saskatchewanu, 30. maja 2025. FOTO: Maxar Technologies Via Reuters

V sosednji Manitobi je po podatkih tamkajšnjih oblasti aktivnih 25 požarov, doslej so evakuirali več kot 17.000 ljudi. V obeh provincah so zaradi razsežnosti požarov, s katerimi se borijo od maja, razglasili izredne razmere, oblasti pa so zaprosile za mednarodno pomoč pri gašenju, je poročal BBC.

Prvi dosegel Sredozemlje

Dim iz gozdnih požarov je preko Atlantika v zadnjih dneh dosegel tudi Evropo, je danes objavila evropska služba za spremljanje kakovosti zraka Copernicus (CAMS).

Prvi oblak dima je 18. in 19. maja prečkal sredozemsko regijo ter dosegel Grčijo in vzhodno Sredozemlje. Drugi, veliko večji dimni oblak, pa je severozahodno Evropo dosegel v zadnjem tednu maja, navajajo pri CAMS. Kot so ob tem opozorili, bo v prihodnjih dneh našo celino doseglo še več oblakov dima.

»Vlada Manitobe je razglasila izredne razmere po vsej provinci zaradi razmer v divjih požarih,« je na novinarski konferenci povedal premier Manitobe Wab Kinew. FOTO: Handout Afp

V Evropi pričakovani oblak dima »ne bo imel pomembnega vpliva na kakovost zraka pri tleh, saj se takšne epizode običajno pojavljajo na visokih nadmorskih višinah«, so poudarili pri CAMS. Značilne posledice so bolj megleno nebo z rdečkasto-oranžnimi sončnimi zahodi, so dodali.