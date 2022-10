Dijake rešila pred strelcem, strelec jo je ubil

Srednješolska učilnica številka 323 v mestu St. Louis v ameriški zvezni državi Missouri je bila prizorišče novega strelskega napada. S puško v roki je smrt sejal nekdanji dijak, 19-letni Orlando Harris. Enainšestdesetletna profesorica Jean Kirk Kuczka ga je takoj, ko je stopil v učilnico, želela zaustaviti ter zaščititi dijake. Stopila je pred njega, to pa je plačala z življenjem, saj jo je, kot so poročali lokalni mediji, Harris hladnokrvno ustrelil.

Zgodilo se je v tretjem nadstropju srednje šole.

Nesrečna profesorica je nekaj ur pozneje v bolnišnici umrla. Med streljanjem je 19-letnik ubil tudi 16-letno dijakinjo Alexandrio Bell, hkrati pa ranil še več dijakov. Očividci so povedali, da bi lahko umrlo precej več ljudi, če se Harrisu med napadom ne bi zataknilo orožje. Po besedah mestnega policijskega načelnika Michaela Sacka so policisti pri strelcu našli več sto nabojev, ki so bili razvrščeni v več kot deset nabojnikov velike kapacitete. »Lahko bi bilo veliko huje,« je Sack izjavil za ameriško televizijo in dodal, da se je policija na napad odzvala »v nekaj minutah«.

35. so letos streljali v šolah po ZDA.



Policija motiv še preiskuje. Prav tako bodo morali priti do odgovora na vprašanje, kako je najstnik vstopil v šolo, saj so bila vrata poslopja zaklenjena. ZDA se že dolgo spopadajo z visoko stopnjo nasilja z orožjem. Podatki tednika Education Week kažejo, da je bilo letos že najmanj 35 streljanj na šolah, v katerih je bil ubit ali ranjen najmanj en človek.