Dijak z očetovim orožjem pokončal trojico

Motiv komaj 15-letnega napadalca še ni znan, policiji pa se je predal mirno, prav tako je nemudoma izročil morilsko orožje: polavtomatsko puško, v kateri je bilo še vedno nekaj nabojev in ki jo je minuli teden kupil njegov oče.

Zakaj je usodnega dne v šolskem nahrbtniku skrival orožje in okoli poldneva začel streljati dijake srednje šole v Oxfordu, mestu z okoli 22.000 prebivalci, le 65 kilometrov od Detroita, ni znano.

Meščani Oxforda žalujejo za žrtvami. FOTO: Seth Herald/Reuters

Med svojim krvavim pohodom je ubil tri, žrtve so 16-letni Tate Myre, 17-letna Madisyn Baldwin in 14-letna Hana St Juliana; ranjenih je še osem, dva sta menda še vedno v smrtni nevarnosti, šest pa jih okreva v bolnišnici, med njimi tudi ena od učiteljic. Številni drugi so zaprosili za psihološko podporo, mnogi pa so se zatekli po uteho v cerkev; spomini na skrivanje pod šolskimi klopmi, v omarah in toaletnih prostorih, panični kriki, bežanje po hodnikih, v ozadju pa streljanje in nazadnje zavijanje policijskih siren ne bodo izzveneli, živeti z njimi pa ne bo lahko.

Zakaj je povzročil takšno tragedijo, mladi osumljenec, ki naj bi deloval sam, še ni povedal, preiskovalci pa odgovore iščejo tudi na družabnih omrežjih in se pogovarjajo z morilčevimi sošolci in znanci; za zdaj molčijo tudi njegovi starši, ki so mu priskrbeli odvetnika, jasno je le, da mladostnik do zdaj še ni prišel v navzkrižje z zakonom.

15 let je star napadalec.

A vse kaže, da napad ni presenetil vseh. Nekateri dijaki naj bi tragičnega dne ostali doma in starše zaprosili, ali se lahko šolajo na daljavo. Zakaj, menda niso pojasnili, a starši naj bi pristojnim že dlje izražali zaskrbljenost zaradi domnevnih groženj z napadom; šola naj bi se sicer že nekaj časa spopadala z vandalizmom, a groženj z orožjem niso potrdili. Strelski pohod je trajal okoli pet minut, v tem času je napadalec izstrelil približno 20 nabojev. K šoli je po več kot 100 klicih na pomoč prihitelo več kot 100 mož postave in agentov FBI, odzvalo se je tudi 60 reševalnih vozil.